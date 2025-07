La Salehe Bembury x New Balance 1000 Fog Be The Cloud è una sneaker super stravagante

La Salehe Bembury x New Balance 1000 Fog Be The Cloud è finalmente arrivata e siamo davvero felici di vederla. Dopo una breve deviazione verso il minimalismo essenziale, il designer newyorkese è ufficialmente tornato alla fase creativa di calzature eccentriche e questa potrebbe essere la sua creazione più folle di sempre. Il portfolio di Salehe Bembury è pieno di modelli davvero stravaganti. Durante il periodo da Versace, la sua Chain Reaction è stata una delle scarpe chunky più pazze in circolazione. Il lavoro fatto per Crocs ha contribuito a rendere il marchio super trendy con modelli quali la Juniper e la Pollex Clog. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La Salehe Bembury x New Balance 1000 Fog Be The Cloud è una sneaker super stravagante

