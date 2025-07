La Robur promuove i suoi giovani Il portiere Paolucci in prima squadra

E’ arrivato il ‘passaggio ufficiale’ in prima squadra anche per Cristian Paolucci. Per il giovane portiere della Robur non si tratta della prima esperienza tra i grandi avendo già lavorato con la Robur di Magrini e Voria la scorsa stagione, nel ruolo di terzo, dietro ad Andrea Giusti e Niccolò Stacchiotti. Ma è comunque una bella soddisfazione. "Portiere classe 2007, Paolucci è un giovane promettente del vivaio bianconero – si legge nella nota ufficiale del club –. Dopo essere cresciuto nella Poliziana, è approdato al Siena lo scorso anno, difendendo i pali della formazione Juniores e allenandosi molte volte con la prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Robur promuove i suoi giovani. Il portiere Paolucci in prima squadra

La Robur prende il portiere Michielan. Classe 2007 è cresciuto nell’Inter - Sta andando delineandosi il parco portieri bianconero: la società ha ufficializzato ieri l’arrivo alla corte di mister Bellazzini di Mattia Michielan (nella foto), classe 2007, proveniente dall’Inter.

Il Siena FC annuncia con orgoglio l'ingresso di Cristian Paolucci nella rosa della prima squadra per la stagione 2025/2026.

In casa Robur vince la linea verde!. Il 2007 Giorgio Neri in prima squadra - Che della ‘giovane Robur’ di Tommaso Bellazzini avrebbero fatto parte, in pianta pressoché stabile, anche alcuni ragazzi del settore ... Come scrive lanazione.it