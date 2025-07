Roma, 26 luglio 2025 – La Fieg evidenzia come il contratto di lavoro giornalistico, rinnovato per l’ultima volta nel giugno 2014, sia rimasto ancorato ai vecchi modelli organizzativi e presenti un elevato grado di rigiditĂ , tanto per gli aspetti normativi quanto per gli aspetti economici. Abbiamo pertanto piĂą volte proposto al sindacato di affrontare insieme la sfida di una rivisitazione complessiva del contratto che prevedesse, tra l’altro, un protocollo specifico per favorire le assunzioni dei giovani, così come giĂ sperimentato con successo nei contratti dei poligrafici e dei dirigenti. Abbiamo invece registrato l’indisponibilitĂ a perseguire la strada di un vero rinnovamento da parte del sindacato che intende limitarsi ad un accordo “ponte” di tipo economico finalizzato al recupero dell’inflazione, senza poter incidere sulla modifica di istituti vetusti e ormai insostenibili come il mantenimento del pagamento delle ex festivitĂ seppur abrogate da una legge del 1977. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La risposta della Federazione italiana editori al comunicato Fnsi