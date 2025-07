La repressione di Erdogan si è normalizzata e l’opposizione non riesce a trovare una strategia

Negli ultimi nove mesi, oltre 500 persone sono state arrestate in Turchia nell’ambito della campagna repressiva lanciata contro il Chp, fondato da Mustafa Kemal Ataturk e oggi principale partito d’. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La repressione di Erdogan si è normalizzata e l’opposizione non riesce a trovare una strategia

In questa notizia si parla di: repressione - erdogan - normalizzata - opposizione

La repressione di Erdogan si è normalizzata e l’opposizione non riesce a trovare una strategia; La laurea di Imamoglu e la maschera caduta di Erdogan: che cosa sta succedendo in Turchia; Erdogan come Putin, gli avvocati nella tenaglia della repressione.

La repressione di Erdogan si è normalizzata e l'opposizione non riesce a trovare una strategia - C’è una fascia ampia di popolazione che protesta contro il presidente, “ma se il principale partito d’opposizione non è in grado di ... ilfoglio.it scrive

Sondaggi Turchia: CHP al 35%, AKP 29%/ Erdogan rafforza il controllo ... - Sondaggi Turchia: Erdogan in calo al 41% al ballottaggio presidenziale, il CHP sale al 35%. Come scrive ilsussidiario.net