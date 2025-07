La Regione conferma il sostegno al Teatro Coccia di Novara

"Il Coccia è l'unico teatro di tradizione del Piemonte riconosciuto dal Ministero della Cultura e rappresenta un punto di riferimento di primaria importanza non solo per Novara, ma per l'intero territorio regionale e nazionale. Non è solo luogo di spettacolo, ma anche motore di crescita civile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - coccia - novara - regione

Al Teatro Coccia arriva il "solo show" di Turbopaolo - Il "solo show" di Turbopaolo, il creator digitale novarese, arriva sul palco del Teatro Coccia di Novara.

Teatro, sul palco del Coccia Franco Branciaroli con "Il caso Kaufmann" - Sabato 24 maggio, alle 21, e domenica 25 maggio, alle 16, chiude il cartellone di Prosa del Coccia: sul palco va in scena "Il caso Kaufmann" di Giovanni Grasso con protagonista Franco Branciaroli e la regia di Piero Maccarinelli.

Teatro, sul palco del Coccia Franco Branciaroli con "Il caso Kaufmann" - Sabato 24 maggio, alle 21, e domenica 25 maggio, alle 16, chiude il cartellone di Prosa del Coccia: sul palco va in scena "Il caso Kaufmann" di Giovanni Grasso con protagonista Franco Branciaroli e la regia di Piero Maccarinelli.

Teatro Coccia, la Regione conferma sostegno: in arrivo nuova convenzione triennale Vai su Facebook

LA REGIONE CONFERMA IL SOSTEGNO AL TEATRO COCCIA; Teatro Coccia,verso nuova convenzione triennale con Regione; Coccia, la Regione va in scena all'improvviso: 500 mila euro nel bel mezzo della commissione.

Teatro Coccia,verso nuova convenzione triennale con Regione - La Regione Piemonte continuerà a sostenere il Teatro Coccia di Novara attraverso una nuova convenzione triennale. Scrive msn.com

Coccia, la Regione va in scena all’improvviso: 500 mila euro nel bel mezzo della commissione - L'ente conferma il contributo per il 2025 mentre a Palazzo Cabrino è in corso una seduta dai toni accessi sull'andamento del Teatro e dopo la dura presa di posizione del presidente della Fondazione Ra ... Riporta lavocedinovara.com