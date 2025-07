La protesta di un preside che passerà l’estate a scuola per i bambini morti a Gaza | L’istruzione non può restare indifferente al massacro

A partire dal 28 luglio, ogni mattina dalle 8.30 alle 9.30, il preside Maurizio Carandini sarà seduto davanti alla sua scuola, l’Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino di Valenza, in provincia di Alessandria. Non per sbrigare pratiche amministrative o per lavori estivi, ma per dedicare simbolicamente un’ora al giorno alla memoria dei bambini morti e affamati nella Striscia di Gaza. «Ho deciso di passare l’estate a scuola sotto la lapide che commemora la Liberazione dai nazifascisti e accanto alle pietre della Memoria che ricordano i giovani partigiani della Banda Lenti», dichiara il dirigente scolastico in una comunicazione inviata a tutta la comunità scolastica. 🔗 Leggi su Open.online