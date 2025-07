A settant’anni dalla morte di Teilhard de Chardin, le Edizioni Studium hanno da poco mandato in libreria un testo che costituisce una eccellente introduzione al pensiero di uno dei piĂą significativi pensatori cattolici del Novecento: il titolo del libro porta il suo nome “Pierre Teilhard de Chardin. Un Dio per un mondo che sta iniziando” di Gianfilippo Giustozzi, forse il massimo studioso italiano del grande gesuita. GiĂ il sottotitolo, una citazione da Teilhard, annuncia l’intero scopo del libro ossia cercare di presentare il pensiero del grande gesuita come uno strumento per leggere la contemporaneitĂ , e soprattutto il futuro che ci aspetta, attraverso lo sguardo di un cristianesimo che non stia seduto immobile sulla propria dottrina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La prospettiva di Teilhard de Chardin