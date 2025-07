La principessa Ingrid Alexandra fugge a Sidney per studiare mentre in Norvegia esplode uno scandalo sessuale

La principessa Ingrid Alexandra si è trasferita a Sydney per studiare Scienze Politiche, una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per la famiglia reale norvegese: in patria, il fratellastro Marius Borg Høiby è coinvolto in un'inchiesta giudiziaria legata a gravi accuse di natura sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

