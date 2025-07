La premier Giorgia Meloni spiega perché non è ancora il tempo dello Stato palestinese

In un'intervista al quotidiano Repubblica, la premier definisce la decisione della Francia di Macron avventata: «La creazione dei due Stati può avvenire solo dopo un processo».

«Controproducente»: Giorgia Meloni spiega perché l'Italia non riconoscerà la Palestina. La premier: «Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto, quando non lo è».

