La povertà in Scozia e l' arrivo in Usa con 50 dollari | chi era Mary Anne MacLeod madre di Donald Trump

Donald Trump ha costruito gran parte della sua immagine pubblica e privata sul modello paterno, quello di Fred Trump, uomo d’affari severo che ha dominato la scena familiare. Eppure, dietro l’ombra lunga del padre, si nasconde una figura altrettanto affascinante quanto trascurata: Mary Anne MacLeod Trump, madre del futuro presidente, donna di origini scozzesi che approdò a New York nel 1930 " con soli 50 dollari in tasca ". La sua vita. Nata nel villaggio di Tong, nelle Ebridi Esterne, Mary Anne crebbe in una comunitĂ povera, dove si parlava ancora gaelico e le case avevano porte così basse che vi si entrava carponi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La povertĂ in Scozia e l'arrivo in Usa con 50 dollari: chi era Mary Anne MacLeod, madre di Donald Trump

