La pioggia non ferma il concerto per ciclisti Jovanotti show a Tarvisio | E' stato fantastico

La pioggia non ha fermato Jovanotti e suoi fan ciclisti che si sono dati appuntamento in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Tarvisio, estremo nord est d'Italia per un evento dedicato alla musica e agli appassionati delle due ruote. Infatti hanno partecipato al concerto soltanto coloro che sono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: pioggia - concerto - ciclisti - jovanotti

Anna Sanseverino, mamma di Ultimo, e l'abbraccio con Jacqueline Luna dopo il concerto sotto la pioggia - La donna, stretta in un abbraccio da Jacqueline Luna, fidanzata del figlio, è visibilmente emozionata per il tour del figlio negli stadi di tutta Italia

Tarvisio è pronta per il concerto di Jovanotti. Pacifica invasione di ciclisti in tutta la Valcanale, la maggioranza proviene da fuori regione. Vai su Facebook

Jovanotti, l’inarrestabile. Dopo 770 chilometri in bici, oggi il suo concerto in montagna - I cinquemila fan stanno arrivando ai laghi di Fusine dove si svolge il No Borders Music Festival Al concerto in bicicletta. Secondo msn.com

In bici con Jovanotti: pioggia, poesia e pedalate tra la gente del Friuli - Sfreccia la bici di Jova sulla regionale 463 quando sono le 8. Da informazione.it