Facile trovarla, difficile prenderla sul serio, perchĂ© la piantaggine è un’erbaccia, e per giunta invasiva, una specie ubiquitaria e rustica, che si adatta a quasi tutti i climi e suoli, e che è possibile trovare in prati, pascoli, incolti, macerie, ai bordi delle strade e negli orti, fino a duemila metri circa di altezza. Insomma, una pianta su cui non ci si sofferma. Si dovrebbe farlo, invece, perchĂ© è utile, ed è buona. Può servire per alleviare il fastidio dei graffi e delle punture d’insetto ma è anche commestibile, e ha un sorprendente sapore di funghi. In Italia, le specie piĂą comuni e di maggiore interesse sono tre, tutte ugualmente utilizzate: plantago lanceolata, plantago media, plantago major. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La piantaggine, un'erba buona diffusa grazie alle scarpe degli inglesi