Adesso la Pianese sa, ufficialmente, quali avversarie incrocerà lungo il suo cammino, nella stagione sportiva 20252026. Nessuna sorpresa: la squadra di Birindelli è stata inserita nel girone B, del quale fa parte anche la Juventus Next Gen. L’unico dubbio era infatti quale squadra B avrebbe fatto parte del raggruppamento, tra l’Atalanta, la debuttante Inter e la ‘Giovane Signora’. Del girone fanno parte quattro società toscane: oltre alla Pianese, appunto, il Livorno, allenato dall’ex tecnico bianconero Alessandro Formisano, l’Arezzo e il Pontedera. Quattro anche le formazioni dell’Emilia Romagna ai nastri di partenza: il Carpi, il Forlì, il ripescato Ravenna e il Rimini; tre invece le umbre, Gubbio, Perugia e Ternana e le marchigiane, Ascoli, Sambenedettese e Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese conosce i suoi avversari. Tra le novità c’è la Juventus Next Gen

