La partecipazione all’Eurovision resta in bilico

"C'è ancora una discussione in atto, noi non abbiamo ancora deciso di confermare la partecipazione all' Eurovision Song Contest del 2026, abbiamo ancora tempo per prendere una decisione, stiamo continuando a dialogare con l' Ebu. Però come segnale di buona volontà e come apertura abbiamo deciso di partecipare all' Eurovision Junior che si svolgerà a Tbilisi, in Georgia a dicembre, anche per metterci in una condizione dialettica più serena". Lo dice il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio nel giorno in cui a Roma si presenta il nuovo studio della rete sammarinese a Montecitorio e i primi accenni alle novità della programmazione che verrà annunciata con un grande evento il 6 ottobre.

