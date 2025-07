La Notte Vale | a Roma in discoteca solo con i biglietti nominativi

Dopo la sparatoria al Fiesta cambia il regolamento d’uso delle discoteche. E si va verso biglietti nominativi e steward. Nel locale dell’Eur un avventore ha sparato a un buttafuori che lo aveva allontanato. La polizia lo sta cercando. Si tratta di un narcos al centro di un traffico di droga tra Spagna e Italia. «So’ di Ostia ti ammazzo», ha detto prima di premere il grilletto. Il suo complice, che guidava l’auto, è stato catturato. Mentre il modello per la movida sicura, di cui parla oggi Il Messaggero, è nato con la collaborazione di questura e prefettura. L’iniziativa si chiamerĂ La Notte Vale. 🔗 Leggi su Open.online

La Notte Vale: a Roma in discoteca solo con i biglietti nominativi; Discoteca come allo stadio, arriva il biglietto nominale: la svolta dopo gli spari all'Eur contro il buttafuor; Prezzi alle stelle e hotel sold out per la reunion degli Oasis: è boom di prenotazioni nelle città del tour.

