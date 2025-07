La notte dei The Kolors Celtic Festival e Tokyo in treno con Tommaso Rossi

Arezzo - Alle ore 21.30 si terrĂ al Teatro Petrarca il concerto conclusivo di Opera Seme Festival: lo spettacolo "Jazz on Broadway". Sul palco ventitrĂ© cantanti diretti da Matthew Schloneger e Gianni Bruschi, con la direzione d’orchestra di Ana Flavia Zuim, per un emozionante viaggio tra i grandi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: festival - notte - kolors - celtic

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada - Lido di Camaiore (Lucca), 15 maggio 2025 - A Lido di Camaiore, il festival Solo per una notte cerca artisti di strada.

A Busto Arsizio il festival letterario BA Book 2025: incontri, reading e una notte in biblioteca, tra gli ospiti Mario Giordano e Diego Passoni - Quaranta incontri con gli autori. Trentasei ospiti di livello nazionale. Ventuno location distribuite su tutta la cittĂ .

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In vista della Notte Rosa la nuova edizione di Rds Summer Festival annuncia i nomi dei primi ospiti. E sono subito di grande richiamo.

La notte dei The Kolors, Celtic Festival e Tokyo in treno con Tommaso Rossi.

Montelago Celtic Festival si allunga. Un giorno in più e trenta ... - Montelago Celtic Festival si fa in quattro e allunga di un giorno la festa sull’altopiano di Colfiorito a Taverne di Serravalle, da mercoledì 31 luglio fino al 3 agosto. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Torna il Montelago Celtic Festival. Quattro giorni di musica senza sosta - Conto alla rovescia per il Montelago Celtic Festival, a Taverne di Serravalle di Chienti, che quest’anno allunga di un giorno la festa sull’altopiano di Colfiorito. Riporta ilrestodelcarlino.it