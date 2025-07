la nostalgia della terra di mezzo

Quale che sia l’oggetto sottoposto alla discussione pubblica, le idee paiono oggi distribuirsi maggioritariamente sulle “estreme”, sui confini estremi. Si tratti di Russia-Ucraina, di Israele-Palestina, di Politica-Magistratura, di Destra-Sinistra. le posizioni radicali sono maggioranza. “La terra di mezzo” è sempre più disabitata. Qui per “terra di mezzo” non si intende “la terra del Ni”, l’approccio salomonico, il cosiddetto moderatismo, il compromesso a prescindere: è semplicemente un posto dove si ragiona, dove si parte dalle conoscenze, non dalle emozioni, dove si parte dall’oggetto e non dal soggetto, dall’Altro, non dal Sé, dalla sostanza, non dagli accidenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

