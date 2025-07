La mozione di Giorgia Meloni per riconoscere lo Stato palestinese nel 2015

La Francia di Macron ha annunciato che riconoscerà lo Stato di Palestina, e dall'Italia Giorgia Meloni ha risposto che al momento sarebbe "controproducente", perché è troppo presto. Ecco cosa diceva una mozione del 2015, firmata da Meloni e dagli altri deputati di FdI, che spingeva proprio per il riconoscimento della Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mozione unitaria di Pd, Cinque Stelle e Avs: «Stop alla cooperazione militare con Israele. Meloni pavida» - «Davanti al massacro di decine di migliaia di civili il governo Meloni si è limitato a qualche parola di circostanza

Perché la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen mette in difficoltà Giorgia Meloni - Al Parlamento europeo si discute della mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Un'iniziativa che mette in difficoltà Giorgia Meloni: da un lato non vuole mettere a repentaglio il suo rapporto con la presidente della Commissione (in cui ha anche un suo uomo di fiducia), ma dall'altro rischia di esporre il fianco alla destra.

La Francia di Macron si appresta a riconoscere lo stato della #Palestina. Questa Giorgia Meloni che in passato ha più volte condannato le violenze nella striscia di Gaza, firmando anche una mozione che promuoveva l’idea dei “due popoli due Stati”, oggi è sc Vai su X

Nelle stesse ore in cui Giorgia Meloni si indigna su X per il raid israeliano su una chiesa cattolica a Gaza, la sua maggioranza di governo ha respinto vergognosamente la mozione unitaria di Pd, M5S e Avs che chiedeva di sospendere il memorandum di coop Vai su Facebook

Giorgia Meloni: «Controproducente riconoscere ora lo Stato palestinese» - «Il problema rischia di sembrare risolto quando non lo è».

Palestina, Meloni allontana la svolta di Macron: "Riconoscere ora uno Stato è controproducente" - Giorgia Meloni va dritta al punto sulla questione Medio Oriente.