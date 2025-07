Roma, 26 luglio 2025 - Astronomer, azienda diventata famosa per aver 'spinto alle dimissioni' due suoi dirigenti, l'amministratore delegato Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot, pizzicati come amanti clandestini da una kiss-cam a un concerto dei Coldplay, sta cercando di riabilitare l'immagine e per farlo ha piazzato un colpo a sorpresa: Gwyneth Paltrow sarà la sua testimonial. Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.comWtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025 Una mossa mediatica, visto le abilità della pluripremiata attrice nel relazionarsi col pubblico, e forse anche perché è l'ex moglie di Chris Martin, frontman proprio dei Coldplay, nonché regina dell'"uncoupling", termine coniato per il loro amichevole divorzio nel 2014. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mossa di Astronomer: Gwyneth Paltrow per rimediare ai ‘danni’ fatti dalla kiss-cam di Chris Martin