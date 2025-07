La mia esperienza al servizio dell’ente

Natalia Di Iorio è la nuova direttrice generale di Ert. Lei lavora da anni nel mondo teatrale. "Quando ho dovuto scrivere il mio curriculum, mi sono detta ‘Oddio, è un po’ troppo’." (ride). Eppure non aveva mai partecipato a un bando per una direzione. Perché? "Non avrei avuto motivo per andare a dirigere magari a Genova, a Trieste o in un’altra città . Per Ert ho pensato di mettermi in gioco perché è un ente verso cui nutro un legame affettivo iniziato già nei miei anni universitari. Mi auguro che la mia esperienza si possa depositare qui. Ci sarà da fare, ma non ci mancano la forza e il coraggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

