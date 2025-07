La maxi retata della Polizia Siulp | Investigatori italiani in grado di superare criticità economiche e di personale

Arrivano i complimenti del Siulp (Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia) di Ravenna alla "brillante attività investigativa messa in campo tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale, una collaborazione che vuole la ferma risposta da parte dello Stato alla serie di verosimili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il sindacato di polizia Siulp Chieti sostiene l’Unitalsi - Il sindacato di polizia Siulp Chieti sostiene l’Unitalsi organizzando una cena benefica per raccogliere fondi da devolvere alla sottosezione Chieti-Vasto, per contribuire alle spese di pellegrinaggio a Lourdes delle persone con disabilità e dei volontari accompagnatori.

Il sindacato di polizia Siulp: "Pisa città sicura o confusa?" - Il SIULP-PISA plaude al Questore BARILARO per le parole equilibrate e misurate ma soprattutto concrete usate nell’intervista rilasciata alla stampa attraverso le quali ha fatto un’analisi attenta di ciò che è la citta di Pisa con tutte le sue criticità in tema di sicurezza.

Polizia, la messinese Bardetta vice responsabile nazionale del Siulp Fd - E' la messinese Caterina Bardetta la nuova vice responsabile nazionale del Siulp FD. Lo comunica il segretario provinciale del Siulp di Messina, Dario Cipriano, più rappresentativo sindacato dei poliziotti d’Italia.

Roma, maxi operazione della Polizia: 7 arresti, droga, rapine e sequestri tra Esquilino, Tor Bella Monaca e Corviale Maxi operazione della Polizia di Stato a Roma tra Esquilino, Quarticciolo, Tor Bella Monaca e Corviale: 7 arresti e droga sequestrata. Intensif

Maxi operazione della polizia di Stato nel centro storico: arresti, controlli e un locale chiuso per gravi carenze igieniche https://genovaquotidiana.com/2025/07/23/maxi-operazione-della-polizia-di-stato-nel-centro-storico-arresti-controlli-e-un-locale-chiuso-per-

La maxi retata della Polizia, Siulp: Investigatori italiani in grado di superare criticità economiche e di personale; Agenti di Polizia salvano 96enne dalle fiamme e maxi operazione antidroga.; Terni, maxi sequestro di cocaina per 6 milioni di euro. i due arrestati non rispondono alle domande del giudice.

Polizia, arrivano le nuove divise. Il Siulp protesta: «Troppo poche» - Non usa giri di parole il sindacato di polizia Siulp di fronte a una situazione che sa di teatro dell’assurdo. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ancona, ubriachi, con la droga e clandestini: retata della Polizia al Piano - Proseguono i servizi del sabato mattina ad Alto Impatto della Polizia di Stato volti al monitoraggio del territorio ...