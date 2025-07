La manovra da 12 milioni L’avanzo di bilancio finisce in servizi e infrastrutture

Comune di Lucca, ecco la manovra che reinveste l’avanzo di oltre 12milioni di euro fin qui realizzato. L’amministrazione Pardini si appresta a portare in consiglio comunale una variazione di Bilancio, la terza di quest’anno finanziario, per ricollocare l’avanzo di 12 milioni e 562mila euro. La destinazione dei fondi è stata spiegata durante una conferenza stampa ieri cui hanno partecipato gli assessori al bilancio, Moreno Bruni, e ai lavori pubblici, Nicola Buchignani. La variazione prevede sulle spese correnti 6 milioni e 500mila euro di risorse in piĂą: 1.240.000 euro vanno al sociale; 790mila euro vanno alla cultura, mentre 250mila euro sono destinate alle iniziative natalizie a Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La manovra da 12 milioni. L’avanzo di bilancio finisce in servizi e infrastrutture

