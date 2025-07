Firenze, 26 luglio 2025 – Vietato parlare di candidature in lista ufficiali, perchĂ© ancora non si sblocca nel centrodestra il tetris delle nomine degli aspiranti governatori alle regionali d’autunno. Ormai è arcinoto, il via libera in Toscana al sindaco di Pistoia di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi è legato a triplo filo al braccio di ferro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini per il dopo Luca Zaia in Veneto. Tocca perciò parlare ancora di candidature ufficiose all’interno del perimetro del centrodestra. Che dovrebbe essere allargato a una ’lista civica del presidente’ per volere dello stesso Tomasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lista civica di Tomasi. Spuntano i nomi dei papabili candidati