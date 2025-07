La legge sul femminicidio è un segnale importante ma da sola non può bastare Parla la senatrice del M5S Lopreiato

Qualche giorno fa è stato approvato il ddl femminicidio. Prima di entrare nei contenuti, Ada Lopreiato, senatrice del M5S, come valuta il fatto che sia stato approvato all’unanimità? “È un segnale forte di unità da parte del Parlamento, che è, e dovrebbe sempre essere, la sede naturale del confronto politico, che invece in questa legislatura sembra essere un’eccezione da sottolineare in occasioni straordinarie. Il legislatore ha il compito di scrivere leggi utili ai cittadini e, su un tema così delicato e sensibile, è giusto che ci sia la partecipazione convinta di maggioranza e opposizione. Gli italiani se lo aspettano e da parte nostra questa volontà di collaborazione non è mai mancata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “La legge sul femminicidio è un segnale importante, ma da sola non può bastare”. Parla la senatrice del M5S, Lopreiato

