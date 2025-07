La Juventus e il 26 luglio 2006 | la sentenza su Calciopoli e il giorno in cui il calcio italiano cambiò per sempre

L’estate 2006 del calcio italiano è stata piena di emozioni contrastanti. La cavalcata della nazionale di Marcello Lippi al Mondiale in Germania fu trionfante e, per un periodo, il popolo italiano mise da parte le rivalità sportive. In Italia era da poco scoppiato il caso Calciopoli, destinato a cambiare per sempre il mondo del calcio. La Juventus pagò il prezzo più alto: il 26 luglio del 2006 non fu assegnato ai bianconeri uno scudetto conquistato sul campo. Quel giorno, con quella sentenza storica, il calcio italiano cambiò per sempre. Le prime indagini iniziarono nel 2005, quando alcune indiscrezioni di stampa su possibili irregolarità portarono a un’inchiesta della procura di Torino, archiviata per mancanza di prove. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

