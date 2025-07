La guerra in Ucraina le notizie di oggi 26 luglio – La diretta

È di 2 morti e 5 feriti in Ucraina il bilancio di un massiccio attacco russo che ha colpito Dnipro e la regione di Dnipropetrovsk, a seguito del quale sono scoppiati diversi incendi. Lo riferisce il governatore della regione, Serhiy Lysak, citato dall'Ukrainska Pravda. Anche sul fronte opposto, in Russia, è di 2 morti il bilancio di un attacco con droni ucraini nella regione di Rostov, vicino all'autostrada Zimovniki-Remontnoye-Elista. Lo riferisce il governatore della regione, Yuri Slyusar, citato dall'agenzia di stampa russa Interfax. Precedentemente il governatore aveva riferito di un attacco ucraino notturno respinto in 5 Comuni della regione di Rostov, spiegando che droni dell'Ucraina erano stati abbattuti nei distretti di Kamensk-Shakhtinsky, Tarasovsky, Millerovsky, Krasnosulinsky e Sholokhovsky.

