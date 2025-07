Gran finale per YGP (Youth Grand Prix) Experience Intensive che per la prima volta è approdato a Milano. Questa sera Gala finale “Stars of Today meet the Stars of Tomorrow” realizzato in collaborazione con l’ Accademia Ucraina di Balletto. Una settimana in città in cui giovani allievi hanno partecipato come fossero professionisti a un laboratorio intensivo studiando con alcuni dei più stimati maestri di balletto e direttori di accademie e compagnie. Questa sera al Castello Sforzesco, alle ore 20.45. Fra le talentuose Emma Von Enck, Principal dancer New York City Ballet. Emma Von Enck, cosa significa per lei ballare a Milano? "Sono rimasta affascinata dall’architettura della città e ho desiderato visitarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La grazia di Emma Von Enck: "La danza mi rende libera"