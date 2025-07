La Francia riconoscerà lo Stato palestinese | Msf | Malnutrito un quarto dei bimbi e delle donne incinte

L'annuncio di Macron. Oltre 220 deputati britannici chiedono che il Regno Unito riconosca la Palestina. Tajani: "Sì allo Stato palestinese se loro riconosceranno Israele".

Guerra in M.O., Trump valuta riconoscimento Stato palestinese senza Hamas. Ma Washington smentisce - Prosegue senza sosta, al 583° giorno, il conflitto tra Israele e Hamas, che nel frattempo ha assunto dimensioni regionali coinvolgendo Libano, Siria, Iran e Yemen.

Huckabee smentisce il Jerusalem Post: “Trump non riconoscerà lo Stato palestinese” - L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha bollato come “una sciocchezza” la notizia pubblicata dal Jerusalem Post, secondo cui il presidente Donald Trump sarebbe pronto a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

L'ambasciatore USA Mike Huckabee smentisce notizia sul riconoscimento dello Stato palestinese - L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha definito "una sciocchezza" la notizia del Jerusalem Post secondo cui il presidente Donald Trump si appresterebbe a riconoscere lo Stato palestinese durante la sua prossima visita in Medio Oriente.

Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì. Scontro sul riconoscimento della Palestina - Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti; Cosa significa che la Francia di Macron riconoscerà lo Stato Palestinese e perché non tutto l'Occidente lo riconosce; Macron: Francia riconoscerà Palestina. Comunità internazionale divisa.