La fatwa contro Trump è una dichiarazione di guerra all’Occidente

Gli ayatollah iraniani hanno lanciato una fatwa in seguito alle decisioni geopolitiche del presidente americano. Ogni islamico è tenuto ad uccidere Donald Trump, glielo chiede Allah, ed è suo preciso dovere rispondere all’ordine dell’Altissimo. Non è una novità . Tutti ricorderete la fatwa lanciata a Salman Rushdie, il noto scrittore che ricevette la fatwa di una condanna a morte da parte dell’ayatollah Khomeini perché ritenuto reo di sacrilegio verso la religione mussulmana per il suo libro I versi satanici, ma questa assume un carattere particolare perché è rivolta al legittimo presidente, regolarmente eletto, degli Stati Uniti d’America, cioè si utilizza il diritto islamico di uno stato teocratico guidato da Khamenei, guida politica e religiosa ad un tempo (chissà se nell’islam, magari fra qualche secolo, verrà adottata la concezione laica dello Stato per la quale la legge civile e sovraordinata alla legge religiosa?), piuttosto che riferirsi ai diritti umani e al diritto internazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

