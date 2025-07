La falsa storia delle auto accatastate in un deposito in Germania

Circola un video in cui numerosi veicoli della casa automobilistica Audi appaiono accatastati uno sull’altro all’interno di un deposito. Secondo la narrazione diffusa insieme al filmato, le auto sarebbero destinate alla distruzione perchĂ© rimaste invendute da tempo. PerchĂ© non tentare di venderle? PerchĂ©, sempre secondo i post sui social, conservarle o rivenderle costerebbe piĂą che demolirle. Si tratta però di una notizia falsa. Per chi ha fretta. Le auto risultano depositate presso uno stabilimento di un’azienda che si occupa di riciclo.. Audi ha dato mandato all’azienda di recuperare il maggior numero possibile di pezzi di ricambio dalle auto presenti nel video. 🔗 Leggi su Open.online

