La donna trovata morta nel torrente arrestato un 60enne

Svolta nelle indagini sulla morte di Raisa Kiseleva la donna trovata cadavere l wscorso 12 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto. Il suo corpo è stato rinvenuto nel greto del torrente Longano parzialmente nascosto dalla vegetazione. La polizia ha arrestato un 60enne del luogo con l'accusa di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Torregrotta: 39enne arrestato dai Carabinieri per aver percosso la moglie in presenza dei figli minori A Torregrotta, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza, per i reati di “maltrattamenti in famiglia, violenza privata e lesioni, comm Vai su Facebook

Arrestato a messina il dj michelangelo corica per la morte della badante raisa kiseleva - La polizia di stato di Messina ha arrestato Michelangelo Corica, 60 anni, per omicidio e mancato soccorso dopo la caduta accidentale nel torrente Longano della badante russa Raisa Kiseleva. Riporta gaeta.it

Barcellona, il giallo sulla donna russa trovata morta sul torrente Longano: arrestato il compagno - L’uomo si difende sostenendo che la donna sarebbe caduta ... Secondo messina.gazzettadelsud.it