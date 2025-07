La distruzione dopo un raid israeliano nel centro di Gaza

Gaza, 26 lug. (askanews) - Nelle immagini le conseguenze di un attacco israeliano nel centro della Striscia di Gaza e la disperazione delle persone che hanno perso un parente nell'attacco. La Difesa civile di Gaza ha riferito che sabato almeno 25 persone sono morte durante i raid e i bombardamenti israeliani nel territorio palestinese assediato e devastato da oltre 21 mesi di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La distruzione dopo un raid israeliano nel centro di Gaza

