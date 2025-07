La Diocesi di Treviso scrive alle parrocchie | Rosario per la pace a Gaza

Le sempre pi√Ļ tragiche vicende della guerra in Palestina ci chiedono con urgenza di porre un segno diocesano: √® cos√¨ che la Diocesi di Treviso, attraverso gli uffici di Pastorale sociale-giustizia e pace, Caritas, Centro Missionario, Migrantes, Pastorale della Salute e Liturgico, ha scritto a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

I detenuti del carcere di Treviso scrivono alla Diocesi, e il Vescovo risponde - Uno scambio di lettere, tra la piccola, sconosciuta porzione di Chiesa formata da un gruppo di battezzati che vivono detenuti nella Casa circondariale di Santa Bona, a Treviso, e la Chiesa diocesana.

La Diocesi di Treviso scrive alle parrocchie: ¬ęRosario per la pace a Gaza¬Ľ; Semi di pace e di speranza: il Messaggio di papa Leone per la Giornata del Creato 2025. rilancia l'ecologia integrale di Laudato si'; ‚ÄúSiamo Chiesa delle genti, scambio vivente di doni, siamo profezia e presente di pace‚ÄĚ: in cattedrale a Treviso Epifania con la festa dei popoli.

Gaza: dalla diocesi di Treviso un rosario per la pace, ‚Äúcontro il silenzio e l‚Äôindifferenza perché il bene sconfigga il male e la morte‚ÄĚ - ‚ÄúLe sempre più tragiche vicende della guerra in Palestina ci chiedono con urgenza di porre un segno diocesano‚ÄĚ: è così che la Chiesa di Treviso, attraverso gli uffici di Pastorale sociale - Lo riporta agensir.it

Diocesi: mons. Trevisi (Trieste), ‚Äústop alla guerra a Gaza, in Sudan e nel mondo. Spazio al dialogo, alla preghiera e alla riconciliazione‚ÄĚ - E a pagarne le conseguenze non sono stati solo gli eroi e i patrioti, ma la povera gente, spesso civili inermi di tutte le età: uccisi, deportati, reclusi, sevizia ... Da agensir.it