Nascere con un cognome importante, nel mondo del calcio, non è sempre un vantaggio. Spesso, semmai, è un fardello pesante da sostenere. Una prospettiva che però non spaventa la Fiorentina, il cui settore giovanile - da Chiesa ad Hagi passando per Zaniolo e Baroni - è sempre stato pieno di giovani dal cognome pesante. A tal proposito di recente si è aggiunto un nuovo talento, arrivato dalla Pasquale Foggia Academy, ovvero Armando Floro Flores, esterno del 2011 (il padre è Antonio, ex bomber di Arezzo, Udinese e Sassuolo): dopo essere stato seguito da Juve e Roma, è stato messo sotto contratto dalla società viola che ha arricchito così la sua colonia di figli d’arte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La dinastia dei baby viola. Barzagli, Valero, Pasqual. La cantera dei figli d'arte. Floro Flores l'ultimo arrivo