La Cremonese di mister Nicola parte con una sconfitta | il Torino si impone 4-1

Cremona, 26 luglio 2025 – Nella prima uscita stagionale la Cremonese tiene testa a lungo al Torino. Nell’amichevole di Prato allo Stelvio, alla fine, i granata si impongono 4-1 sulla matricola grigiorossa che, però, dal canto suo, riesce a mettere in mostra note positive. Certo, il balzo dalla B alla A è di quelli che lasciano il segno e mister Nicola e la sua formazione espongono ancora in bella vista il cartello “Lavori in corso”, ma, nello stesso tempo, anche contro una rivale di indubbia caratura come la compagine dell’ex Baroni, la Cremonese ha fatto vedere di avere le qualitĂ e l’organizzazione che servono per cercare di farsi valere nella massima divisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese di mister Nicola parte con una sconfitta: il Torino si impone 4-1

