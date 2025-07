La consigliera Muscarà | Ambulanza messa a disposizione per evento Regione

Tempo di lettura: 2 minuti “ Un’ambulanza del 118 sottratta al territorio per essere messa a disposizione dell’evento ‘Officina dei Talenti’ a Calata Capodichino, organizzato dalla Regione Campania con la presenza del presidente De Luca. È questa la sanità che difendono? È questo il rispetto per il diritto alla salute dei cittadini?”. A denunciarlo è la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, dopo aver visionato la disposizione di servizio che prevede l’impiego, per tutta la giornata del 28 luglio, di un mezzo di soccorso territoriale normalmente operativo presso la postazione Crispi. “ Questa scelta – incalza Muscarà – lascia scoperta una vasta area della città: Chiaia, Mergellina, corso Vittorio Emanuele, via Crispi, piazza Amedeo e una parte di Posillipo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La consigliera Muscarà: “Ambulanza messa a disposizione per evento Regione”

