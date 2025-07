Ieri pomeriggio la Legapro ha reso nota la composizione dei 3 gironi di serie C. Come previsto, il Ravenna è stato inserito nel girone B e avrà come avversarie Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres e Vis Pesaro. Si tratta di un girone di ferro, che – al di là dei derby contro Forlì e Rimini – propone sfide di grande fascino e richiamo, come ad esempio quelle contro Perugia, Ascoli, Livorno, Samb e Ternana. Dal ‘Curi’ al ‘Del Duca’, dal ‘Riviera delle palme’ all’Ardenza fino al ‘Liberati’, i giallorossi saranno chiamati a giocare in stadi che hanno fatto la storia del calcio italiano, ma a vedersela anche contro il Guidonia, sconfitto nella finale di Coppa Italia del marzo scorso a Teramo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La comunicazione della Legapro. Derby e stadi ricchi di storia. I giallorossi inseriti nel girone B