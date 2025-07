La commemorazione dei caduti Sikh | Hanno combattuto per liberarci dalla tirannia del nazifascismo

Grande partecipazione alla cerimonia di commemorazione al Cimitero Militare e Memoriale dell'Indian Army di Forl√¨ dei soldati Sikh caduti sul suolo italiano per la liberazione dal nazifascismo. Nel corso dell'evento il vescovo Livio Corazza ha rinnovato l'appello alla fratellanza umana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

