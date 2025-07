La classifica dei consiglieri Bravi e Montaguti i più presenti In coda Garbati e Fabiani

A quasi cinque anni dall’insediamento dell’amministrazione guidata da Sandro Parcaroli, in consiglio comunale i più presenti sono stati Marco Bravi per Fratelli d’Italia e, per Forza Italia, Sandro Montaguti, entrambi con 119 presenze su 121 convocazioni. Fanno seguito la leghista Laura Orazi, con 118 presenze, Andrea Perticarari del Partito democratico e ancora una leghista, Paola Pippa, con 117. I numeri emergono dalle presenze registrate dall’amministrazione e rappresentano una sorta di fotografia dell’impegno istituzionale di tutti i consiglieri. È stato sempre presente nei cinque anni il presidente Francesco Luciani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

