La città che cambia Ex discoteca Majorca Rimossa l’insegna

I simboli hanno un valore e un significato e quello che, da giovedì, non svetta più in cima all’ingresso dell’ex discoteca Majorca, fa capire in maniera plastica che un’era è definitivamente tramontata. L’iconica insegna della balera, inaugurata nel 1971 e sul cui palco sono passati i big della musica come Patty Pravo, i Pooh, Mal, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Cocciante Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, New Trolls, infatti, è stata staccata definitivamente e l’operazione fa parte di una più ampia iniziativa imprenditoriale di recupero di questa area dismessa che sarà a breve trasformata in punto vendita commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

