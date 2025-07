Ultime ore di relax per la truppa della Recanatese in attesa del raduno di dopodomani (ritrovo alle 16, prima amichevole sabato 2 alle 17 contro il Montefano dell’ex Bilò) ma intanto in molti hanno già completato l’iter delle visite mediche. Tra questi l’ultimo, cronologicamente, dei confermati, ossia Massimo D’Angelo, classe 1990, che dopo gli 11 gol (alcuni dei quali determinanti) della stagione scorsa non poteva non avere altre richieste: "In effetti è stato così ed ovviamente mi ha fatto piacere perché, se non altro a livello realizzativo, quella appena trascorsa è stata un’ottima annata. Avevo dato priorità alla Recanatese e superata quella fase di incertezza non ho avuto esitazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La certezza D'Angelo. " La Recanatese ricomincia da zero. È una squadra con tante potenzialità »