"Il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti e la sua giunta vogliono cancellare il Parco dei Donatori o Raganella di San Matteo della Decima, una delle poche aree verdi della frazione, per costruirci una caserma dei carabinieri ". Lo afferma il gruppo di minoranza in consiglio comunale ‘Idee in marcia per Persiceto e frazioni’, con la capogruppo Sara Accorsi. Sul tema sono state raccolte circa 290 firme di cittadini che non sono d’accordo con l’amministrazione comunale e chiedono che l’edificio militare sia realizzato, sempre a Decima, ma altrove. Per sostenere questa posizione gli oppositori hanno convocato un flash mob al parco per giovedì 31 luglio alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La caserma dell’Arma cancella il parco"