la cambogia chiede un cessate il fuoco immediato con la thailandia

La Cambogia ha chiesto un cessate il fuoco "immediato" con la Thailandia, dopo che nei due Paesi sono state uccise piĂą di 30 persone, tra cui civili, negli scontri al confine. L'ambasciatore della Cambogia all'ONU, Chhea Keo, ha affermato che il suo Paese ha chiesto una tregua "incondizionatamente", aggiungendo che anche Phnom Penh desiderava una "soluzione pacifica della controversia". La Thailandia non ha commentato pubblicamente la proposta, pur respingendo la mediazione di terze parti. In precedenza, aveva dichiarato la legge marziale in otto distretti al confine con la Cambogia. Almeno 32 persone, tra soldati e civili, sono state uccise e circa 200.

