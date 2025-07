La benedizione di Santa Rita | la Salernitana ha partecipato alla messa in Basilica a Cascia

La Salernitana l completo si è recata alla Basilica di Santa Rita a Cascia, dove ha partecipato alla Santa Messa officiata da Padre Giustino Casciano, rettore del Santuario di Santa Rita. Al termine della cerimonia, il presidente Maurizio Milan, l’amministratore delegato Umberto Pagano ed il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

