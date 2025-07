La bandiera? L’abbiamo messa noi! E non solo noi… Venite a prenderci tutti!

Arezzo – Palazzo Cavallo, 2025. E' successo un casino della Madonna, ragazzi. La Torre del Comune lo scorso 17 luglio s'era svegliata co' la bandiera palestinese che sventolava allegra sopra la testa dei tromboni del Palazzo. Panico, sbigottimento, telefonate frenetiche: "Chi è stato? Com'è potuto succedere? Un blitz, un attentato, chiamate la Digos, la NASA, i Ghostbusters!". E invece, fermi tutti. Ve lo diciamo noi chi l'ha fatto. L'ABBIAMO FATTO NOI! Noi chi? Noi TUTTI. Noi che un se ne può piĂą di guardare i genocidi in TV mentre si mangia la pizza quattro stagioni. Noi che d'imboscarsi dietro al "non è competenza del Comune" ci s'è rotti i coglioni.

