Le immagini delle telecamere raccontano molto più delle parole. Un gruppo di adolescenti corre nel sottopasso della stazione di Ravenna, compatti, uno accanto all’altro, come un branco che si fa forza nella massa. Si muovono sicuri, sfrontati. In un altro video, all’esterno dello scalo ferroviario, si vedono alcuni di loro lanciare sassi verso i passanti e contro le vetrate. Poi un terzo filmato, tra i più inquietanti: davanti alla biglietteria centrale, alcuni ragazzi afferrano i cavalletti di plastica usati per segnalare il pavimento bagnato e li abbattono violentemente sulle schiene di altri coetanei, coinvolgendo chi cerca di allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La banda della stazione. Rapine e tentati omicidi. La mappa della violenza scoperta dalla polizia