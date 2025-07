Il mondo dello spettacolo continua a sorprendere, e le storie di attori e personaggi legati alla serie Dexter offrono spunti interessanti sulla loro carriera e sui collegamenti con il franchise. In questo approfondimento si analizza il coinvolgimento di Krysten Ritter in Dexter: Resurrection, le sue esperienze passate e le implicazioni di un’occasione mancata nel passato, che si è concretizzata a distanza di quasi due decenni. krysten ritter e la sua partecipazione a dexter: resurrection. il ruolo di mia, alias lady vengeance. Nella stagione 1 di Dexter: Resurrection, Krysten Ritter interpreta Mia, una serial killer nota come “Lady Vengeance”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Krysten ritter rifiutò il suo ruolo originale in dexter: scopri perché