Kessié l’Al Ahli apre all’addio | un’occasione per Roma e Fiorentina

Con la fine di luglio Gasperini potrebbe avere a disposizione una Roma già più completa, soprattutto dopo la chiusura degli affare Wesley e Ghilardi, prossimi a firma e annuncio ufficiale. La mossa successiva sarà poi regalare al mister un'esterno d'attacco di spessore, con Paixao che stuzzica non poco, prima di un mese di agosto dove si cercherà di puntellare la rosa con le occasioni che il mercato offrirà: una di queste potrebbe essere Franck Kessié, giocatore di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane e che potrebbe essere l'opportunità giusta per il post Paredes. Voglia d'Europa per l'ivoriano, la Fiorentina prepara l'offerta.

