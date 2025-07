Kessié Juventus | la decisione dell’Al Ahli è stata presa Se dovesse arrivare un’offerta congrua… Quale sarà il futuro del centrocampista ivoriano

KessiĂ© Juventus: l’Al Ahli ha preso questa decisione. Se dovesse arrivare un’offerta congrua. Ecco il futuro del centrocampista ivoriano. Si apre uno spiraglio importante per un clamoroso ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al-Ahli, club saudita, avrebbe aperto alla possibile cessione di Franck KessiĂ© in questa sessione estiva di mercato. Una notizia che accende l’interesse dei top club italiani, con Fiorentina e Roma in prima fila, pronte a darsi battaglia per riportare in Italia il “Presidente”. PiĂą indietro invece il calciomercato Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - KessiĂ© Juventus: la decisione dell’Al Ahli è stata presa. Se dovesse arrivare un’offerta congrua… Quale sarĂ il futuro del centrocampista ivoriano

