Katie Holmes e Joshua Jackson innamorati e con un figlio | le nuove foto in cui la finzione stravolge la realtà

Katie Holmes e Joshua Jackson innamorati e con un figlio sul set del film Happy Hours, in lavorazione in questi giorni a Manhattan. La fantasia altera la realtĂ nelle nuove foto dal set e accendono il consenso social dei fan della coppia formata da Joey e Pacey in Dawson's Creek. Quel carrozzino è il simbolo di ciò che non è stato ma in tanti avrebbero tanto voluto che fosse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Katie Holmes e Joshua Jackson tornano insieme in Happy Hours, una trilogia romantic-dramedy. Il primo capitolo uscirà presumibilmente nel 2026. Più di vent’anni dopo Dawson’s Creek, il loro ritorno sullo schermo è un abbraccio alla nostra adolescenza Vai su X

Non stiamo piangendo ci sono solo entrati Joey e Peacey in un occhio Oltre vent’anni dopo l’ultima puntata di Dawson’s Creek: Katie Holmes e Joshua Jackson tornano insieme sul set. I due stanno girando a New York Happy Hours, una trilogia di lungomet Vai su Facebook

